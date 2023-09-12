В Новосибирске мост через Тулу станет безопаснее для пешеходов после капремонта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске мост через Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев станет безопаснее для пешеходов после капремонта. Для этого капитально отремонтируют тротуары, перила и ограждения.

- Мост через реку Тулу – один из десяти объектов, которые мы ремонтируем в этом году по федеральной программе. Износ моста высокий, с момента начала его эксплуатации ремонта здесь не проводилось, – рассказал мэр Анатолий Локоть.

В настоящее время подрядчик отремонтировал четыре полосы из шести. Приведут в порядок также трамвайные пути. Работы на них начнутся после окончания реконструкции моста и будут проводиться ночью. Трамвайные пути обособят от автомобильного движения. Стоимость работ составляет 129 миллионов рублей.

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