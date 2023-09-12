Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от затяжного кашля при простуде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основными симптомами туберкулеза являются затяжной кашель, чрезмерная ночная потливость и резкая потеря веса. Об этом NEWS.ru заявила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова.

- Первый явный симптом туберкулеза - затяжной кашель. К другим характерным симптомам относятся необоснованная чрезмерная потливость ночью в течение длительного времени и потеря массы тела. Возможно повышение температуры тела в пределах значений 37,2–37,5, - добавила эксперт.

ОРВИ хоть и имеет схожие с туберкулезом симптомы, однако при заболеваниях воздухоносных путей кашель и температура будут кратковременными - не более пяти-семи дней.

Что касается кашля, то при туберкулезе он может быть влажным, с прожилками крови в мокроте.

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