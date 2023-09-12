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НовостиОбщество12 сентября 2023 16:43

Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от затяжного кашля при простуде

Показателем станет длительность сохранения основных симптомов
Полина ШЕВЧЕНКО
Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от затяжного кашля при простуде.

Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от затяжного кашля при простуде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основными симптомами туберкулеза являются затяжной кашель, чрезмерная ночная потливость и резкая потеря веса. Об этом NEWS.ru заявила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова.

- Первый явный симптом туберкулеза - затяжной кашель. К другим характерным симптомам относятся необоснованная чрезмерная потливость ночью в течение длительного времени и потеря массы тела. Возможно повышение температуры тела в пределах значений 37,2–37,5, - добавила эксперт.

ОРВИ хоть и имеет схожие с туберкулезом симптомы, однако при заболеваниях воздухоносных путей кашель и температура будут кратковременными - не более пяти-семи дней.

Что касается кашля, то при туберкулезе он может быть влажным, с прожилками крови в мокроте.

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