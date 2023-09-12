В Новосибирской области в августе топливо и бензин подорожали до 3,5%.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области в августе топливо и бензин подорожали до 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Так, в августе в регионе наблюдался рост потребительских цен на моторное топливо по сранению с июлем.
Индекс потребительских цен на АИ-98 и выше составил 103,7%, на АИ-95 - 103,5%, на АИ-92 - 103%, на дизельное топливо - 102,4%, на газовое моторное топливо - 101,4%.
Таким образом, наблюдается рост цен на топливо и бензин. К слову, индекс потребительских цен на все товары и услуги в августе по сравнению с июлем текущего года составил 100,5 %.
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