В Новосибирской области в августе топливо и бензин подорожали до 3,5%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области в августе топливо и бензин подорожали до 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Так, в августе в регионе наблюдался рост потребительских цен на моторное топливо по сранению с июлем.

Индекс потребительских цен на АИ-98 и выше составил 103,7%, на АИ-95 - 103,5%, на АИ-92 - 103%, на дизельное топливо - 102,4%, на газовое моторное топливо - 101,4%.

Таким образом, наблюдается рост цен на топливо и бензин. К слову, индекс потребительских цен на все товары и услуги в августе по сравнению с июлем текущего года составил 100,5 %.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber