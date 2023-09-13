Недолгий приход тепла: в Новосибирске 13 сентября будет +18 градусов

В Новосибирске ненадолго потеплеет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 13 сентября в Новосибирске станет немного теплее. Синоптики обещают ночью +8...+10 градусов, а днем +16...+18.
— Ожидаются переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 днем, местами порывы до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью уже возможны заморозки до 0…-2 в северных районах, а в остальных будет около +2…+7, местами до +12. Днем будет +14…+19. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие, ночью по югу местами умеренные дожди, грозы.
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