Новосибирец стал жертвой недобросовестного сервис-центра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирец заплатил за ремонт телефона, после которого смартфон стал работать хуже, пишет издание «Царьград». Вскоре сервис-центр, куда обращался мужчина, и вовсе закрылся.

Житель Новосибирска нашел фирму в интернете. Ребенку надо было починить телефон как можно скорее. Отзывы создали впечатление, что компания работает качественно.

- Мастера поменяли экран и сказали, что в телефоне есть еще повреждения. Я засомневался, но потом все же ремонт весь оплатил. Итого вышло 6750 рублей, - рассказал Виталий.

Забрав после ремонта гаджет, мужчина обнаружил, что емкость батареи сократилась в четыре раза. Он обратился с проблемой в тот же сервис-центр. Однако там исправлять ошибки отказались.

Виталий с семьей собирались уезжать. Телефон на повторную проверку он договорился отдать по приезде. Однако, вернувшись, новосибирец не обнаружил пункт приема на прежнем месте. При этом сотрудники отвечали на его звонки.

Чтобы не попадать в такие ситуации, технический специалист Владимир Разумовский советует обращаться за помощью в крупные сети. Желательно, чтобы у компании было несколько филиалов.

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