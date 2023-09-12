В Новосибирске на 41% выросло число погибших в пожаре

В Новосибирске резко выросло число погибших в пожаре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске резко выросло число погибших в пожаре, сообщает мэрия. В 2023 году погиб 41 человек, что на 41% больше показателей прошлого года.
При этом отмечается снижение количества возгораний. В текущем году произошло 1,8 пожаров. Это почти на треть меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 2,4 возгораний.
Уменьшилось число травмированных при пожаре. За восемь месяцев 2023 года пострадали 70 человек, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Большая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем - 78% от всех пожаров. Лидирующие позиции также занимают нарушение правил устройства и пользования электрооборудования и нарушение правил устройства и пользования печей.
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