В Новосибирске на 41% выросло число погибших в пожаре

В Новосибирске резко выросло число погибших в пожаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске резко выросло число погибших в пожаре, сообщает мэрия. В 2023 году погиб 41 человек, что на 41% больше показателей прошлого года.

При этом отмечается снижение количества возгораний. В текущем году произошло 1,8 пожаров. Это почти на треть меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 2,4 возгораний.

Уменьшилось число травмированных при пожаре. За восемь месяцев 2023 года пострадали 70 человек, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Большая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем - 78% от всех пожаров. Лидирующие позиции также занимают нарушение правил устройства и пользования электрооборудования и нарушение правил устройства и пользования печей.

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