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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:11

Диетолог Соломатина рассказала, что не стоит давать школьникам на завтрак

Например, лучше отказаться от бутербродов и булочек
Анастасия ХРОМЫХ
Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит давать школьникам на завтрак.

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит давать школьникам на завтрак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит давать школьникам на завтрак. Сначала они подарят ощущение бодрости, но потом произойдет обратная реакция.

Эксперт посоветовала отказаться от быстрорастворимых каш, бутербродов, булочек, сладкого чая и какао.

− От сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина, − отметила Елена Соломатина в беседе с News.ru.

Сначала ребенок будет чувствовать себя бодрым. Однако к концу первого урока появится сонливость, сконцентрироваться на учебе будет сложно.

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