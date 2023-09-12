В Новосибирске менеджер по персоналу оформила займ на кандидата на работу.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве в отношении 27-летней горожанки.
- В период с ноября по декабрь 2022 года девушка незаконно получала деньги, которые принадлежали различным микрофинансовым организациям, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Обвиняемая работала старшим менеджером по подбору персонала в одной из городских компаний. Она имела доступ к личным данным претендетнов на работу. После увольнения девушка оформила займ суммой 40 тысяч рублей на одного из кандитатов.
Вину жительница Новосибирска признала и даже успела возместить ущеб.
Теперь уголовное дело девушки рассмотрят в мировом суде Центрального района.
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