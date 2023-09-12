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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:55

В Новосибирске менеджер по персоналу оформила займ на кандидата на работу

Жительницу Новосибирска будут судить за мошенничество
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске менеджер по персоналу оформила займ на кандидата на работу.

В Новосибирске менеджер по персоналу оформила займ на кандидата на работу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве в отношении 27-летней горожанки.

- В период с ноября по декабрь 2022 года девушка незаконно получала деньги, которые принадлежали различным микрофинансовым организациям, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Обвиняемая работала старшим менеджером по подбору персонала в одной из городских компаний. Она имела доступ к личным данным претендетнов на работу. После увольнения девушка оформила займ суммой 40 тысяч рублей на одного из кандитатов.

Вину жительница Новосибирска признала и даже успела возместить ущеб.

Теперь уголовное дело девушки рассмотрят в мировом суде Центрального района.

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