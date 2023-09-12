В Новосибирске собрали первый монгольский самолет. Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Новосибирске собрали первый монгольский самолет, сообщает «РИА Новости». Судно называется «Легенда».

Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев рассказал, что сейчас стоит вопрос показа возможностей самолета в Монголии в целях развития туризма. Свое заявление он сделал во время Восточного экономического форума.

Максим Васильев предложил провести презентацию самолета в преддверии 25-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии. На ней будут присутствовать зампредседатель правительства России, вице-премьер и министр экономики и развития Монголии.

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