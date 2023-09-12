Дамир Юсупов поделился эмоциями после экстренной посадки самолета под Новосибирском. Фото: Дамир Юсупов

Пилот Дамир Юсупов поделился эмоциями после экстренной посадки самолета под Новосибирском в сосетях. Новость об этом ему сообщили во время очередного рейса.

- Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как я сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем, - написал пилот.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября. Самолет удалось благополучно посадить в поле Убинского района Новосибирской области. Тормозной путь составил почти 1,5 километра. На борту находился 161 человек, среди них − 23 ребенка и шесть членов экипажа. По предварительной версии, у самолета отказала гидросистема.

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