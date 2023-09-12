В Сочи задержали сутенера и грабителя, находившегося в розыске 12 лет

Мужчина находился в федеральном розыске с 2011 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сочи задержали сутенера и грабителя из Бурятии. Мужчина находился в федеральном розыске с 2011 года.
Как рассказали в МВД по Республике, он действовал в составе ОПГ. Вместе с сообщниками мужчина совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, с 2010 по 2011 годы организованная преступная группа заставляла молодых девушек заниматься проституцией, пишет «Номер один». А в 2008 году задержанный с двумя знакомыми напал на семью, которая ехала на автомобиле по трассе в Прибайкальском районе. У пострадавших отняли более 100 тысяч рублей.
Тогда мужчина смог скрыться от правосудия. И только спустя 12 лет преступника поймали. В ближайшее время его этапируют в Бурятию для проведения следственных действий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер