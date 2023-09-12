«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 15-летний мальчик в штанах с зелеными лампасами

В Ленинском районе Новосибирска пропал 15-летний мальчик. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Ленинском районе Новосибирска пропал 15-летний Дмитрий Андреевич Козачишин. Мальчика ищут волонтеры и полиция уже несколько дней.

— 8 сентября подросток ушел на прогулку и не вернулся, — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 153 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с бежевыми вставками, синие штаны с зелеными лампасами и темно-синие кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Дима или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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