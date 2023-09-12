В Новосибирске открыли ресторан в новом ЛДС «Сибирь-Арена». Фото: ЛДС-ресторан

В Новосибирске в многофункциональном ледовом комплексе «Сибирь-Арена» открыли ресторан. Теперь матчи можно смотреть через панорамные окна заведения.

Купить билет можно в разделе «Ресторан». Например, на ближайший матч 13 сентября «Новосибирск - Хабаровск» стоимость билета составляет 8 990 рублей.

Купить билет можно в разделе «Ресторан». Фото: скриншот сайта

Ресторан расположен на третьем этаже ледовой арены. Он вмещает в себя 116 гостей на площади 300 квадратных метров.

Как сообщается на сайте заведения, в меню более 30 позиций в барной карте и около 40 - в основном меню.

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