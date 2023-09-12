Из Убинского района НСО забрали последних пассажиров аварийно севшего самолета

Убинский район Новосибирской области покинули последние пассажиры аварийно севшего в поле самолета.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Убинский район Новосибирской области покинули последние пассажиры аварийно севшего в поле самолета. Об этом сообщила журналист КП-Новосибирск, работавшая на месте.
После аварийной посадки людей разместили в местном ДК. Там им оказали необходимую помощь.
Как рассказал глава Убинского района Олег Конюк, спустя некоторое время основную часть пассажиров отправили в Омск железнодорожным транспортом. Шесть человек поехали в Новосибирск – для этого районная администрация предоставила автомобиль.
Еще шестеро ждали, пока за ними приедут родственники.
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