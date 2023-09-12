Новый учебник по истории России представили на открытом уроке в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

В наукограде Кольцово одиннадцатиклассникам «Лицея Технополис» на открытом уроке представили новый учебник «История. История России. 1945 год – начало ХХI века. 11 класс. Базовый уровень». Презентация прошла во вторник, 12 сентября.

В открытом уроке приняла участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова – она подчеркнула, что учебник был разработан по многочисленным просьбам учительской, преподавательской, научной, родительской общественности, он содержательно и методически выверен.

– Новый единый учебник истории уже поступил во все школы нашего региона, также к обучению по нему приступили 10 школ Беловодского района ЛНР – это подшефный район Новосибирской области. Особенности нового учебника, во-первых, в синхронизации новейшей истории России и всеобщей истории. Это большая помощь учителю в формировании у детей системного восприятия предмета. Второй очень важный момент связан с преемственностью в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации, мы все – наследники одной великой истории. Это очень хороший подход преемственности и последовательности. Построение материала дает возможность воспитания у детей адекватного представления о том, что происходит сегодня. Кроме того, учебник снабжен сведениями, позволяющими получать дополнительную информацию в интерактивном режиме – в нем большое количество ссылок по QR-кодам на иллюстративный, графический, справочный материал в объективных источниках, – прокомментировала Мария Жафярова.

По словам министра, новое пособие дает представление об объективных достижениях нашей страны во все периоды. Особое внимание уделено новейшей истории России с 2014 года, связанной с возвращением исторических территорий нашей страны, изложением причин начала специальной военной операции, и все это показано в едином историческом, геополитическом процессе. Новый учебник направлен на формирование исторического мышления у ребенка, понимание логики исторических процессов.

В ходе открытого урока учитель истории «Лицея Технополис» наукограда Кольцово Арина Ясудис познакомила одиннадцатиклассников с концепцией нового учебника, его основными задачами и разделами.

Обеспечение новым учебником школ региона проходило под контролем министерства образования Новосибирской области.

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