Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты бюджета области на ближайшие 3 года. Фото: правительство НСО.

Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.

– На данный момент нет негативного влияния или факторов, ведущих к росту цен. Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами, – сообщил Андрей Травников.

С докладом об основных характеристиках областного бюджета выступил заместитель Председателя Правительства – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. По его словам, в 2022-2023 годах ввели мораторий на банкротство и мораторий на налоговые проверки организаций ИТ-сферы. Также предоставлялись ресурсы на финансовое оздоровление на период адаптации к новым условиям. Кроме того, были предоставлены бюджетные кредиты для погашения рыночных долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

– Среди ожидаемых результатов на 2024-2026 годы – обеспечение возможностей бюджета по приобретению дорожающих товаров, работ и услуг в интересах общества, повышение точности и скорости прогнозирования доходов и устойчивости регионального бюджета, реализация проектов без нарушения сроков, своевременное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, рост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты, сокращение встречных финансовых потоков, равномерное распределение ежегодной бюджетной нагрузки, готовность инфраструктуры с возможностью размещения ценных бумаг в пределах 14 дней, – рассказал Виталий Голубенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber