Регоператор отказался вывозить ботву с мусорных площадок Новосибирска. Фото: МУП "САХ"

Регоператор отказался вывозить ботву и стебли с мусорных площадок Новосибирска. Об этом предприятие написало в своей группе в соцсетях.

В посте отмечается, что растительные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому они не включены в норматив накопления ТКО и не являются частью ежемесячного платежа.

- Поэтому вывоз таких отходов в зону ответственности регионального оператора не входит, даже если ботва и стебли размещены на контейнерной площадке, - предупреждает регоператор.

Для ботвы и других растительных отходов предприятие предлагает новосибирцам сделать компостную яму.

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