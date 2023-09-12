Регоператор отказался вывозить ботву с мусорных площадок Новосибирска. Фото: МУП "САХ"
Регоператор отказался вывозить ботву и стебли с мусорных площадок Новосибирска. Об этом предприятие написало в своей группе в соцсетях.
В посте отмечается, что растительные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому они не включены в норматив накопления ТКО и не являются частью ежемесячного платежа.
- Поэтому вывоз таких отходов в зону ответственности регионального оператора не входит, даже если ботва и стебли размещены на контейнерной площадке, - предупреждает регоператор.
Для ботвы и других растительных отходов предприятие предлагает новосибирцам сделать компостную яму.
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