Попался на протеине

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Вчера, 11 сентября, в 21.06 в дежурную часть Агентства Безопасности сигнал тревоги поступил из супермаркета Ленинского района. Охранник заметил вошедшего в магазин мужчину, подозреваемого в совершении хищений, и нажал тревожную кнопку. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-73 задержали 30-летнего посетителя. Как и предполагалось, при нем были обнаружены четыре неоплаченных на кассе белковых батончика, украденных с витрины продуктов здорового питания. Сам мужчина был физически крепкий, атлетического телосложения, держал в руках спортивную сумку с одеждой для тренажерного зала. Попытка спортсмена сделать вид, что за батончики он заплатить забыл, доверия у охраны не вызвала. Задержанному были предъявлены видеозаписи за август и сентябрь этого года, зафиксировавшие 23 его подхода к витрине ЗОЖ, при каждом из которых он брал 4 - 5 насыщенных белком плиток. Беспроигрышный спурт был прерван на 145-м батончике. В присутствии бойцов ГБР задержанный оплатил стоимость украденных продуктов спортивного питания, после чего был отпущен и отправился на очередную тренировку в фитнес-зал, расположенный на 3-м этаже этого же здания.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за минувшие сутки пресекли еще 10 попыток хищения чужого имущества.