В Новосибирске остановили тендер на создание интеллектуальной транспортной системы

В Новосибирске приостановили конкурс на создание интеллектуальной транспортной системы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске приостановили тендер на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы за 103 миллиона рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.
- Комиссией по осуществлению закупок при размещении закупки нарушены требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - говорится в жалобе.
Заявитель указал на некорректно изложенное описание объекта закупки. По его мнению инструкция, содержащаяся в документах, не позволяет участнику надлежащим образом заполнить заявку. А это может привести к признанию ее не соответствующей установленным заказчиком требованиям.
Сейчас по решению УФАС определение подрядчика приостановлено.
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