В Новосибирске остановили тендер на создание интеллектуальной транспортной системы

В Новосибирске приостановили конкурс на создание интеллектуальной транспортной системы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске приостановили тендер на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы за 103 миллиона рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

- Комиссией по осуществлению закупок при размещении закупки нарушены требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - говорится в жалобе.

Заявитель указал на некорректно изложенное описание объекта закупки. По его мнению инструкция, содержащаяся в документах, не позволяет участнику надлежащим образом заполнить заявку. А это может привести к признанию ее не соответствующей установленным заказчиком требованиям.

Сейчас по решению УФАС определение подрядчика приостановлено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber