Коллекцию почтовых марок продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

Новосибирец сохранил старые марки со спортсменами, автомобилями, кораблями и животными. Фото: Авито
Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию почтовых марок. За альбом с красочными бумажками он просит 1,5 миллиона рублей.
Информация размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений. Продавец опубликовал несколько фото, на них – старые марки со спортсменами, автомобилями, кораблями и животными.
− Возможен обмен на автомобиль, мотоцикл, гараж, дачу! – написал новосибирец.
При этом продавец не объяснил, почему просит за коллекцию такую огромную сумму. Возможно, в альбоме есть редкие экземпляры.
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