В центре Новосибирска неизвестный устроил стрельбу из автомата.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Центральном районе Новосибирска неизвестный мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Депутатской.
На парковке около дома между парнем и девушкой завязалась ссора. В порыве гнева молодой человек разбрасывал вещи. Позже рядом с конфликтующей парой оказался мужчина. Между двумя парнями завазалась перепалка. Когда жилец дома начал выезжать с парковки, парень достал из багажника автомат и несколько раз выстрелил по автомобилю.
-Заявление в полицию поступило. Сотрудники полиции на место выезжали. Пострадавших нет. Проводится проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.
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