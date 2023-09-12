Новый учебник истории представили на открытом уроке в Новосибирской области. Фото: Минобразования региона

Новый учебник по истории России представили одиннадцатиклассникам «Лицея Технополис» в наукограде Кольцово Новосибирской области. Показ состоялся 12 сентября.

- Особенности нового учебника в синхронизации новейшей истории России и всеобщей истории. Второй очень важный момент связан с преемственностью в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации, мы все – наследники одной великой истории. Построение материала дает возможность воспитания у детей адекватного представления о том, что происходит сегодня, - рассказала министр образования региона Мария Жафярова.

В новом пособии ученики найдут QR-коды со ссылками на иллюстративный и справочный материал в объективных источниках.

В содержательной части упор сделан на новейшую историю страны, начиная с 2014 года. В нем говорится о присоединении Крыма и причинах начала спецоперации.

К занятиям по учебнику уже приступили ученики десяти школ Беловодского района ЛНР. Также, по информации регионального Минобразования, книги поступили во все школы Новосибирской области.

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