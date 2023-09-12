Мэр Новосибирска Локоть потребовал закончить ремонт дорог до первого снега

Анатолий Локоть поручил завершить ремонт дорог до выпадения снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение месяца в Новосибирске должны закончить дорожный ремонт. Такое поручение дал мэр города Анатолий Локоть. На эту тему он высказался на аппаратном совещании во вторник, 12 сентября.

Как сообщил начальник Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев, сейчас в работе остаются четыре объекта по нацпроекту БКД. Еще шесть ремонтируют по муниципальной программе. Также реконструируют 22 тротуара и 12 дорог частного сектора.

По словам Константина Васильева, на участках, которые отремонтированы по федеральной программе, выявлено более 400 замечаний. Около 300 уже устранили.

Анатолий Локоть остался недоволен темпами работ. Мэр Новосибирска заявил, что необходимо ускориться, ведь скоро выпадет снег.

− В октябре ожидается установление снежного покрова. Ставлю задачу по всем нашим контрактам укладываться до конца сентября, максимум до первой декады октября. В снег никто работать не позволит, чтобы деньги на ветер не бросать, − подчеркнул глава города.

Он добавил, что к подрядчикам, которые не укладываются в срок, нужно применять санкции.

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