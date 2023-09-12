Новосибирск утром 12 сентября окутал густой туман. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

Утром вторника, 12 сентября, на Новосибирск опустился густой туман. Он окутал город плотной дымкой. Из-за чего на дорогах снизилась видимость. Однако он быстро рассеялся.

– Сейчас его почти нет, только вдалеке заметен, – рассказали КП-Новосибирск читатели.

Туман быстро рассеялся. Фото: Анна ПАШАГИНА

О тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. После того, как туман полностью исчезнет, в городе будет облачно с прояснениями и +14…+16 градусов.

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