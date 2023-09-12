В Новосибирской области с виновника смертельного ДТП взыскали миллион рублей. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Новосибирской области с жителя Бердска приставы взыскали миллион рублей. Их направили в пользу жены погибшего в аварии мужчины.

– Двигаясь за рулем легкового автомобиля, 28-летний местный житель допустил наезд на пожилого мужчину в зоне действия пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, – рассказали в ГУ ФССП по НСО.

Виновник получил условный срок – 2 года. А также ему назначили выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.

Парня, по вине которого погиб человек, вызвали на прием к приставам. Там его оповестили о возбуждении в отношении него исполнительного производства. А на его автомобиль Toyota RAV4 наложили запрет регистрационных действий. И внесли требование предоставить машину для ареста.

После принятых мер виновник аварии в кратчайшие сроки возместил ущерб. Выплатил вдове миллион рублей.

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