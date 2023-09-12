«Нива» опрокинулась на бок на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Фото: телеграм-канал ACT-54Black.

Утром вторника, 12 сентября, в Новосибирске на бок завалилась «Ника». Произошла авария на улице Богдана Хмельницкого.

– На месте аварии присутствуют медики и сотрудники МЧС, – сообщает телеграм-канал ACT-54Black.

Известно, что произошла авария в районе ЛДС. По словам очевидцев, с ЛДС выезжала машина и не пропустила «Ниву».

– Там «Фольксваген» пересекал «Богдашку» и подбил «Ниву», – уточнили свидетели.

«Нива» завалилась на трамвайные пути. Известно, что авария спровоцировала пробку.

– Перекрыто движение трамваев и мега пробка на Богдана Хмельницкого в сторону Сухого лога, – говорят новосибирцы.

В ГИБДД аварию еще не прокомментировали.

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