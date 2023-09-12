«Повредил руку на даче»: гаишники с «мигалками» довезли до больницы раненого новосибирца

В Новосибирской области инспекторы ДПС спасли мужчину, повредившему руку на даче.

В Новосибирской области инспекторы ДПС спасли мужчину, повредившему руку на даче. ЧП произошло недалеко от села Плотниково.

— К инспекторам ДПС лейтенантам полиции Эмрулаху Рамзанову и Геннадию Руснаку, несущим службу возле села Плотниково, обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что в салоне машины находится её муж, повредивший электроинструментом руку во время проведения хозяйственных работ на даче. Ему требовалась срочная медицинская помощь, — сообщили в МВД РФ.

Инспекторы ДПС посадили мужчину с супругой в свою машину и с «мигалками» довезли до больницы.

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