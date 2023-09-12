Девушка из Новосибирска дошла до финала шоу «Выжить в Дубае»: ее позвал в гости Павел Воля

Дарья Александрова дошла до финала проекта «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. Фото: rutube.ru

Девушка из Новосибирска Дарья Александрова дошла до финала проекта «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ, а потом стала гостьей на шоу Павла Воли.

— Мне было непросто в начале пути, потому что я находилась в коллективе, где все люди старше меня. Но я доказала всем, что я — не маленькая, не хрупкая и проходила все испытания достойно, — сказала Дарья в последней серии проекта.

Дарья также рассказала, что после шоу ее стали узнавать на улице, но звездой она себя не считает. Кроме того, по ее словам, после проекта на нее вылилось и много хейта.

Напомним, реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало в начале лета 2023 года. Длился проект несколько месяцев. В пустыне соревновались две команды: «народная» и «звездная». Участники проходили разные испытания, сражаясь за главный приз — 10 миллионов рублей.

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