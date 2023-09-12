В Новосибирске энергетики выплатят компенсацию за отсутствие горячей воды

В Новосибирске суд оштрафовал «Управление энергетики и водоснабжения».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске суд оштрафовал «Управление энергетики и водоснабжения». На организацию подала в суд одна из жительниц Академгородка из-за отсутствия горячей воды.
— С Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей и штраф 2500 рублей, — сообщает Советский районный суд.
Решение суда вступило в законную силу.
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