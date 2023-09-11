«Разблокировали машины и меняли номера»: жители Алтайского края украли в Новосибирске иномарок на 50 миллионов

Угонщики действовали на протяжении четырех лет.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Двое жителей Алтайского края украли в Новосибирске несколько дорогих автомобилей на сумму в 50 миллионов рублей. Угонщики действовали на протяжении четырех лет.
— С декабря 2018 по декабрь 2022 года обвиняемые угоняли в Новосибирской области машины-иномарки, используя технические устройства для разблокировки сигнализаций, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — При этом один из обвиняемых, чтобы скрыть преступление, менял номерные знаки на машинах на подложные.
Среди угнанных машин были Lexus LX 570, Infinity QX 80, Toyota Land Cruiser и другие. Против одного из жителей Алтайского края возбудили три уголовных дела: за покушение на кражу, кражу и использование заведомо подложного регистрационного знака. В отношении второго угонщика возбудили дело за кражу.
Пока что правоохранители вернули владельцам три машины за 27 миллионов рублей.
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