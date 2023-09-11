В Новосибирске на бульваре «Победа» уберут детскую площадку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на бульваре «Победа» уберут десткую площадку и аварийные деревья. О работах предупредили в мэрии города.

- С 12 сентября специалисты МАУ «Горзеленхоз» приступят к демонтажу детской игровой площадки и сносу аварийных деревьев на территории бульвара «Победы» в Ленинском районе, - сообщили в администрации.

Площадка была обследована специалистами. Выявлено, что она небезопасна для детей.

Аварийные деревья снесут по разрешению мэрии. Взамен на территории будут посажены новые деревья и кустарники. Озеленительные работы завершат до конца сентября.

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