В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино. Прокуратура во время проверки выявила ряд нарушений.

— Суд удовлетворил уточненное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора Купинского района о запрете работы заведения до устранения нарушений пожарной безопасности, — сообщили в Купинском районном суде.

Чтобы заведение, открытое в 2019 году, продолжило свою работу, владелице необходимо будет устранить все нарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber