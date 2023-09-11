В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино. Прокуратура во время проверки выявила ряд нарушений.
— Суд удовлетворил уточненное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора Купинского района о запрете работы заведения до устранения нарушений пожарной безопасности, — сообщили в Купинском районном суде.
Чтобы заведение, открытое в 2019 году, продолжило свою работу, владелице необходимо будет устранить все нарушения.
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