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НовостиОбщество11 сентября 2023 16:18

В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар

Проверка прокуратуры выявила там нарушения
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино

В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области суд закрыл опасный ночной бар в городе Купино. Прокуратура во время проверки выявила ряд нарушений.

— Суд удовлетворил уточненное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора Купинского района о запрете работы заведения до устранения нарушений пожарной безопасности, — сообщили в Купинском районном суде.

Чтобы заведение, открытое в 2019 году, продолжило свою работу, владелице необходимо будет устранить все нарушения.

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