На Алтае в страшном ДТП погибла 24-летняя жительница Москвы

На Алтае в аварии погибла девушка из Москвы. Фото: МВД Республики Алтай

На Алтае в аварии с грузовиком погибла 24-летняя девушка, сообщает издание «Amic». Сейчас полицейскими проводится проверка.

Происшествие случилось 10 сентября в 15:15 недалеко от села Мыюта Шебалинского района. Жительница Алтайского края ехала на Honda Torneo. В какой-то момент она не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате аварии скончалась пассажир Honda Torneo - 24-летняя москвичка. Она получила несовместимые с жизнью травмы. В момент столкновения девушка сидела сзади, не пристегнутая ремнем безопасности.

О состоянии водителей Honda и большегруза не сообщается.

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