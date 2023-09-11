В Новосибирск пришло «бабье лето» с дождями

В Новосибирске начался период так называемого «бабьего лета».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске начался период так называемого «бабьего лета»: теплого периода в начале осени. Правда, в этом году оно будет разбавлено периодическими дождями.
— На ближайшие три дня с 12 по 14 сентября в Новосибирской области ожидается потепление до +15…+21 градуса. Но погода будет пасмурная, местами возможны дожди, а 12 сентября — грозы и град, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Гидрометцентр России обещает, что теплые деньки сохранятся до конца недели: температура воздуха будет удерживаться на отметке в +20 градусов.
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