В Барнауле неизвестный напал на женщину и начал душить.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Барнауле 50-летний мужчина напал на горожанку, пишет издание «Толк». Он напал на женщину сзади и начал душить.
Происшествие случилось 10 сентября в 22:25 около остановки Василия Шукшина. Рядом с киоском «Алейский мясокомбинат» на женщину напал неизвестный мужчина.
К счастью, она смогла вырваться и убежать.
- Дорогие девушки и мамы девочек, будьте осторожнее и внимательнее. Мужчина был явно неадекватен, в состоянии алкогольного опьянения, - предупреждает очевидец.
Мужчине около 50 лет, он худощавого телосложения, среднего роста.
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