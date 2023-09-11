В Барнауле неизвестный напал на женщину и начал душить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле 50-летний мужчина напал на горожанку, пишет издание «Толк». Он напал на женщину сзади и начал душить.

Происшествие случилось 10 сентября в 22:25 около остановки Василия Шукшина. Рядом с киоском «Алейский мясокомбинат» на женщину напал неизвестный мужчина.

К счастью, она смогла вырваться и убежать.

- Дорогие девушки и мамы девочек, будьте осторожнее и внимательнее. Мужчина был явно неадекватен, в состоянии алкогольного опьянения, - предупреждает очевидец.

Мужчине около 50 лет, он худощавого телосложения, среднего роста.

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