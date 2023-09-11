Обещали заплатить 10 тысяч: в Новосибирске трех парней обвиняют в серии диверсий

В Новосибирске молодых людей обвиняют в серии диверсий. Фото: пресс-центр МВД России

В Новосибирске транспортные полицейские совместно с коллегами региональной ФСБ задержали троих жителей региона за совершение серии диверсий. Двое из подозреваемых - несовершеннолетние.

Личности молодых людей удалось установить после поджога релейного шкафа на железной дороге в Советском районе. Тогда один из задержанных признался, что такое задание он получил от анонима в мессенджере. Процесс поджога надо было снять на видео и отправить ответным сообщением. За это неизвестный обещал заплатить 10 тысяч рублей.

- Транспортными полицейскими предварительно установлена причастность молодых людей к аналогичным преступлениям – поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе и самолета на территории авиазавода имени В.П. Чкалова, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Парней обвиняют по статье «Диверсия». Сейчас они находятся в СИЗО.

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