В Новосибирске пока не могут провести реконструкцию ДК «Академия»

Дом культуры «Академия» пока не могут отреставрировать в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска

Дом культуры «Академия» пока не могут отреставрировать в Новосибирске. Инициативная группа столкнулась с рядом проблем, которые пока не решены.

Проблемы ДК обсудили на заседании рабочей группы Совета по развитию ННЦ 6 сентября.

Некоторое время назад на работы выделили средства – более 400 миллионов рублей. Однако к обозначенному сроку не успели принять решение по фасаду и сделать проектно-сметную документацию. В итоге деньги потратили на другие цели.

Депутаты добились выделения 20 миллионов рублей на подготовку техзадания реконструкции. Но выяснилось, что провести ее не так-то просто.

− Здание «Академии» расположено в границах территории объекта культурного наследия – достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», причем является объектом ценной исторической застройки и расположено вдоль исторической линии застройки, − пишет «Навигатор».

Это значит, что любые внешние изменения здания запрещены. Чиновники стали искать выход из сложившейся ситуации, но пока безрезультатно. Они написали письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой пересмотреть предмет охраны достопримечательного места.

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