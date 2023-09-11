Открыто движение на участке трассы от Новосибирска до Раздольного. Фото: ТУАД

В Новосибирской области открыли для движения участок трассы от Новосибирска до села Раздольного. Об этом сообщает территориальное управление автомобильных дорог.

- Работы выполнены на трассе «Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий» на участке км 12 - км 14 в Новосибирском районе. Это первый пусковой комплекс протяженностью 1,78 километров, - сообщили в ТУАД.

Четырехполосная дорога с разделением втречных потоков рассчитана на движение в сторону Кузбасса, Томска.

Напомним, около села Раздольное строят двухуровневую развязку, путепровод и пешеходной мост. По плану, работы завершатся в 2026 году.

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