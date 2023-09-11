В Новосибирске курьер угодил под колеса внедорожника

В Новосибирске курьер на электровелосипеде столкнулся с автомобилем. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирске курьер на электровелосипеде столкнулся с автомобилем. ДТП произошло утром в понедельник, 11 сентября.

Как сообщили в группе «АСТ-54», все случилось на Октябрьской магистрали. Судя по записи с видеорегистратора, курьер пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. При этом он по какой-то причине не спешился.

В этот момент с улицы Серебренниковской повернул внедорожник. Водитель сначала притормозил, пропустив женщину-пешехода, а затем немного ускорился. Внезапно ему в бампер врезался доставщик еды.

Курьер упал на асфальт и, как видно на записи, стал держаться за ногу. Получил ли он серьезные травмы – неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber