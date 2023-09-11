Движение от Выборной улицы до границы Новосибирска закрыли до 20 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничение движения на отрезке дороги от Выборной улицы до границы Новосибирска продлили до 20 сентября. Об этом предупреждают в мэрии города.

- Ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, - сообщили в администрации.

Напомним, ранее движение на отрезке дороги закрывали с 22 августа по 12 сентября.

Объехать перекрытую территорию можно через улицы Первомайскую, Эйхе. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои поездки заранее.

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