Движение от Выборной улицы до границы Новосибирска закрыли до 20 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ограничение движения на отрезке дороги от Выборной улицы до границы Новосибирска продлили до 20 сентября. Об этом предупреждают в мэрии города.
- Ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, - сообщили в администрации.
Напомним, ранее движение на отрезке дороги закрывали с 22 августа по 12 сентября.
Объехать перекрытую территорию можно через улицы Первомайскую, Эйхе. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои поездки заранее.
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