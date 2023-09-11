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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:25

Движение от Выборной улицы до границы Новосибирска закрыли до 20 сентября

Продолжаются работы по устранению повреждений проезжей части
Полина ШЕВЧЕНКО
Движение от Выборной улицы до границы Новосибирска закрыли до 20 сентября.

Движение от Выборной улицы до границы Новосибирска закрыли до 20 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничение движения на отрезке дороги от Выборной улицы до границы Новосибирска продлили до 20 сентября. Об этом предупреждают в мэрии города.

- Ограничение связано с проведением работ по устранению повреждений покрытия проезжей части, - сообщили в администрации.

Напомним, ранее движение на отрезке дороги закрывали с 22 августа по 12 сентября.

Объехать перекрытую территорию можно через улицы Первомайскую, Эйхе. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои поездки заранее.

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