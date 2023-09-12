Новосибирец украл минимойку и компрессор, чтобы оплатить продукты

Новосибирцу дали условный срок. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирец украл минимойку и компрессор с соседского участка. Как следует из его показаний, он увидел технику случайно в сарае. Двери там были открыты. Мужчина воспользовался моментом и утащил технику в лес.

После этого вызвал такси и повез краденное к другу, а затем продал знакомому за 6 тысяч рублей.

- Деньги он потратил на продукты, - говорится в приговоре суда.

Когда хозяин техники обнаружил пропажу, обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье кража с проникновением в помещение. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Новосибирец отделался условным сроком. За преступление суд назначил ему 1 год 6 месяцев.

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