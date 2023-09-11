Nestle не будет строить завод кормов в Новосибирской области

Компания Nestle отказалась строить фабрику кормов в Новосибирской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компания Nestle отказалась строить фабрику в Новосибирской области. Там должны были изготавливать корма для домашних животных.

Объект планировали возвести на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный». Однако компания не захотела заниматься реализацией проекта.

− Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта, − сообщил ТАСС глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.

По его словам, сейчас представители Министерства экономического развития Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития решают, какие резиденты будут располагаться на территории ПЛП.

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