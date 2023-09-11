Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 11:49

Nestle не будет строить завод кормов в Новосибирской области

Объект планировали возвести на территории ПЛП «Южный»
Анастасия ХРОМЫХ
Компания Nestle отказалась строить фабрику кормов в Новосибирской области.

Компания Nestle отказалась строить фабрику кормов в Новосибирской области.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компания Nestle отказалась строить фабрику в Новосибирской области. Там должны были изготавливать корма для домашних животных.

Объект планировали возвести на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный». Однако компания не захотела заниматься реализацией проекта.

− Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта, − сообщил ТАСС глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.

По его словам, сейчас представители Министерства экономического развития Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития решают, какие резиденты будут располагаться на территории ПЛП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber