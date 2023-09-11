Назначен новый начальник управления физической культуры и спорта Новосибирска. Фото: Анна Терешкова
Новым начальником управления физической культуры и спорта Новосибирска назначен Константин Катионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
- Константин Олегович имеет высшее педагогическое образование и образование в области государственного и муниципального управления. Многим известен по работе в администрации Центрального округа, - написала Анна Терешкова.
Решение о назначении принято мэром Анатолием Локтем.
Ранее управление возглавлял Алексей Толоконский. Константин Катионов с 2019 года выполнял обязанности его заместителя.
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