Чудом выжила: в Новосибирске ищут хозяев таксе, угодившей под машину

В Новосибирске ищут хозяев таксе, попавшей под машину. Фото: предоставлено Максимом.

В Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского под машину попала такса. Ей чудом удалось выжить. Собаку заметили неравнодушные жители Новосибирска и отвели её в ветеринарную клинику. Врачи сделали ей операцию, сейчас жизни таксы ничего не угрожает. – Такса находится в хорошем состоянии. Она восстанавливается после операции, активно передвигается, ходит на улицу, кушает. По сути, идёт период восстановления, – рассказал КП-Новосибирск спаситель пса Максим.

Неравнодушные жители ищут таксе новых хозяев. На данный момент они не могут уделять ей должного внимания из-за работы. – Каких-то дополнительных средств для дальнейшей реабилитации не потребуется. Пёс практически здоров, нужно лишь, чтобы зажили и расходились лапы, и, конечно, заботиться о нём, кормить гулять и окружать любовью, – добавил новосибирец.

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