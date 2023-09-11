Под Новосибирском объявили срочный сбор на поиски грибника в куртке «Балтика»

Под Новосибирском ищут грибника в куртке с логотипом «Балтика». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили сбор на поиски 67-летнего грибника в куртке с логотипом «Балтика». Александр Октябринович Наговицин ушел в лес и не вернулся домой.

Известно, что мужчина плотного телосложения, рост 170 сантиметров, волосы черные с сединой, глаза карие. Был одет в синюю куртку с логотипом «Балтика», серую толстовку, синий комбинезон, резиновые сапоги и черную бейсболку.

Срочный сбор объявили на въезде в деревню Усть-Тула Болотнинского района Новосибирской области. Время сбора: 21:30 и по мере готовности.

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