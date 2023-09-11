Под Новосибирском ищут грибника в куртке с логотипом «Балтика». Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В деревне Усть-Тула Болотнинского района Новосибирской области ищут 67-летнего Александра Октябриновича Наговицина. Последний раз его видели 11 сентября, когда он уходил в лес за грибами.

- Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с сединой, глаза карие. Был одет в синюю куртку с логотипом «Балтика», серую толстовку, синий комбинезон, резиновые сапоги и черную бейсболку, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Владимир Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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