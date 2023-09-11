Коллекторы угрожали должнику за непогашенный кредит в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коллекторы угрожали новосибирцу, который перестал погашать кредит. О случившемся сообщили в пресс-службе судебных приставов в понедельник, 11 сентября.

– Коллекторы начали звонить должнику, отправлять текстовые сообщения, направленные на взыскание просроченной задолженности. Кроме того, на адрес проживания третьего лица, то есть соседа гражданина-должника, поступала почтовая корреспонденция, содержащая угрозы и психологическое давление, – сообщает ГУ ФССП России по Новосибирской области.

При рассмотрении дела судебные приставы обнаружили, что кредитор намеренно завышал размер долга и представлялся сотрудником государственных органов.

В отношении микрофинансовой организации возбуждено административное дело. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

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