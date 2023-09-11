В Новосибирске школьников эвакуировали из-за брошенной камуфляжной сумки

В Новосибирске учеников эвакуировали из-за камуфляжной сумки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
11 сентября в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали учеников и сотрудников школы №52. Причиной стала бесхозная сумка.
В школе КП-Новосибирск подтвердили информацию об инциденте.
- Да, была [эвакуация]. Нашли за воротами камуфляжную сумку, вызвали полицию. А они уже вызвали кинолога с собакой, - рассказали КП-Новосибирск в школе №52.
К счастью, специалисты не нашли в сумке ничего, что могло угрожать жизни детей и преподавателей. Внутри нее оказались тетради.
После этого педагоги и ученики вернулись в корпус и продолжили обучение.
В ГУ МВД КП-Новосибирск сообщили, что сообщений от школы №52 не поступало.
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