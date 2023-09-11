Глава СКР Бастрыкин просит возбудить дело на экс-судью из Новосибирской области

Представление Бастрыкина рассмотрят 18 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добивается уголовного дела в отношении экс-судьи из Новосибирской области. Речь идет о Марине Сальниковой. Информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Марина Сальникова − мировой судья 1-го судебного участка Венгеровского судебного района НСО в отставке. Женщине хотят вменить получение взяток в особо крупном размере.
Заседание ВККС состоится 18 сентября. Представление Бастрыкина рассмотрят в 13:30.
− Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Сальниковой Марины Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, − говорится в повестке заседания.
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