Глава СКР Бастрыкин просит возбудить дело на экс-судью из Новосибирской области

Представление Бастрыкина рассмотрят 18 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добивается уголовного дела в отношении экс-судьи из Новосибирской области. Речь идет о Марине Сальниковой. Информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Марина Сальникова − мировой судья 1-го судебного участка Венгеровского судебного района НСО в отставке. Женщине хотят вменить получение взяток в особо крупном размере.

Заседание ВККС состоится 18 сентября. Представление Бастрыкина рассмотрят в 13:30.

− Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Сальниковой Марины Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, − говорится в повестке заседания.

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