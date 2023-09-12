Не убирайте зонтики: в Новосибирске будет дождь и +15 градусов

12 сентября в Новосибирске пройдет длждь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После небольшого потепления в Новосибирске снова становится прохладно. 12 сентября синоптики обещают ночью +8...+10 градусов, в пригороде +5...+7, а днем +13...+15.

— Ожидаются облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь, гроза. Северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 днем, местами порывы до 16, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2, +7, местами до +12 градусов, днем +13…+18. Ночью преимущественно без осадков, по югу и северо-западу региона пройду небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер